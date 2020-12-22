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Редакция "Огонька" сообщила о прекращении публикации бумажных номеров

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Номер журнала "Огонек", который вышел в понедельник, 21 декабря, станет последним бумажным номером, который выпустила редакция в ее нынешнем составе с 2009 года, говорится в сообщении редакции на сайте "Коммерсанта".

Отмечается, что на следующей неделе выйдет еще один номер, но это будет только онлайн-версия.

Что будет дальше с журналом, которому исполнился 121 год,— интрига, говорится в заявлении.

Первый номер журнала "Огонек" вышел в декабря 1899 года. С тех пор неоднократно менялось издательство "Огонька", в 2009 году был куплен издательским домом "Коммерсантъ".

"Поскольку сотрудников "Огонька" известили об увольнении "в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры" ИД, напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД "Коммерсантъ" места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще — вопрос открытый", - пишет редакция журнала.

Огонек Коммерсантъ

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