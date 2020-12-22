Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:00Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 77 364 641+541 155

Руководителей ОАК будут лишать премий за плохие продажи самолетов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") сообщила, что внедрит KPI, чтобы стимулировать выпуск и продажи гражданских самолетов. Если целевые показатели не будут достигаться, руководство холдинга лишится премий.

Совет директоров ОАК 18 декабря обсудил меры по "интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников". В результате совет решил внедрить методику расчета доли такой продукции в общем объеме ее выпуска российскими организациями ОПК.

Гендиректору ОАК Юрию Слюсарю совет поручил утвердить "механизмы и формы получения работниками ОАК части прибыли, получаемой от реализации продукции гражданского и двойного назначения".

Также ему поручено внедрить в систему KPI "показатель депремирования", который предусматривает "возможность удержания в полном объеме премий и иных поощрительных выплат руководящему составу", если этот показатель не будет достигнут.

Эти директивы Слюсарь должен распространить на дочерние компании корпорации. Об их исполнении ему придется ежегодно отчитываться в Минпромторге.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в 2016 году поручал предприятиям ОПК нарастить выпуск продукции гражданского и двойного назначения. К 2020 году ее доля в общем объеме производства должна была составить 17%, к 2025-му дойти до 30%, а к 2030-му - до 50%.

ОАК Ростех Юрий Слюсарь

Новости

Главный нарколог разрешил на Новый год пить сухое вино раз в час

Приставы приехали в захваченный бывшим схиигуменом Сергием монастырь

Дума разрешила силовым структурам и судам закрывать данные о сотрудниках

Дума разрешила силовым структурам и судам закрывать данные о сотрудниках

Минобороны обнародовало кадры совместного с Китаем полета стратегической авиации

Дума отказала правительству в праве менять границы нацпарков

Дума отказала правительству в праве менять границы нацпарков

Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования

Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования

Синоптики спрогнозировали мощный снегопад в Москве в конце недели

Полиция завела уголовное дело по факту избиения актера Прилучного

Полиция завела уголовное дело по факту избиения актера Прилучного

Больше трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом

МЧС демонтирует во дворах шлагбаумы, которые никто не откроет пожарным

МЧС демонтирует во дворах шлагбаумы, которые никто не откроет пожарным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');