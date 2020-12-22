Руководителей ОАК будут лишать премий за плохие продажи самолетов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") сообщила, что внедрит KPI, чтобы стимулировать выпуск и продажи гражданских самолетов. Если целевые показатели не будут достигаться, руководство холдинга лишится премий.

Совет директоров ОАК 18 декабря обсудил меры по "интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников". В результате совет решил внедрить методику расчета доли такой продукции в общем объеме ее выпуска российскими организациями ОПК.

Гендиректору ОАК Юрию Слюсарю совет поручил утвердить "механизмы и формы получения работниками ОАК части прибыли, получаемой от реализации продукции гражданского и двойного назначения".

Также ему поручено внедрить в систему KPI "показатель депремирования", который предусматривает "возможность удержания в полном объеме премий и иных поощрительных выплат руководящему составу", если этот показатель не будет достигнут.

Эти директивы Слюсарь должен распространить на дочерние компании корпорации. Об их исполнении ему придется ежегодно отчитываться в Минпромторге.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в 2016 году поручал предприятиям ОПК нарастить выпуск продукции гражданского и двойного назначения. К 2020 году ее доля в общем объеме производства должна была составить 17%, к 2025-му дойти до 30%, а к 2030-му - до 50%.