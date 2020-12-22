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Два человека попали в реанимацию после выброса сероводорода в Усть-Илимске

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Усть-Илимске шесть сотрудников лесоперерабатывающего предприятия пострадали из-за выброса сероводорода. Двое из них попали в реанимацию, их состояние врачи оценивают как стабильное. По факту идет проверка, сообщили в управлении СК по Иркутской области.

Проверка организована по статье 143 УК (нарушение требований охраны труда).

Выброс произошел на промплощадке АО "Группа "Илим", сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура проверит исполнение там трудового законодательства, а природоохранная прокуратура оценит последствия утечки для окружающей среды.

Илим Усть-Илимск Иркутская область СКР

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