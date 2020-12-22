В сельском доме при пожаре погибли трое малышей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Тюменской области возбуждено уголовное дело после гибели на пожаре троих маленьких детей, сообщили в СК. По предварительным данным следствия, пожар начался, когда мать вышла из дома в магазин.

Трагедия произошла вечером 22 декабря в частном доме в деревне Петелино Ялуторовского района. Возгорание, предположительно, началось из-за затопленной печи. Дети, которым было два, три и пять лет, были в доме одни, выбраться на улицу сами не сумели. Всех троих нашли погибшими, когда пожар потушили.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Следователи собираются изучить условия жизни и воспитания погибших детей и дать юридическую оценку лицам, виновным в трагедии.

Свою проверку по факту проводит и прокуратура.