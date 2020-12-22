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Су-30 поднимался на перехват патрульного самолета Японии на Дальнем Востоке

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российский истребитель Су-30 был поднят во вторник на "перехват" патрульного самолета Японии над Японским и Охотским морями. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ во вторник.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как базовый патрульный самолет OP-3C ВВС Японии и сопроводил его над акваторией Японского и Охотского морей", - говорится в сообщении центра.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что полет российского истребителя "выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

В Национальном центре заявили, что японский самолет, который приближался к границе РФ, был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - отмечается в сообщении.

Ранее во вторник стратегические самолеты России и Китая провели совместное патрулирование над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

Су-30 Япония

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