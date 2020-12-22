Экс-замглавы ростовской "Энергии" получил 6 лет за хищение миллиарда

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Волгодонской районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы АО "Энергия" Дмитрию Лянгузову, признанному виновным в хищении более 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

"В суде установлено, что Лянгузов, являясь заместителем генерального директора акционерного общества "Энергия", с августа 2016 года по январь 2018 года безвозмездно приобрел право на имущество этой организации и похитил принадлежащие обществу денежные средства и ценные бумаги на сумму более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В пресс-службе областной прокуратуры "Интерфаксу" также сообщили, что истцом по делу выступили глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи и еще несколько акционеров общества.

Ранее сообщалось, что с 2016 по 2017 годы Лянгузов обманывал сотрудников АО "Энергия" и его контрагентов, заключая фиктивные договоры. Тем самым он незаконно перевел на подконтрольные преступной группе компании денежные средства, а также движимое и недвижимое имущество АО "Энергия". Лянгузова арестовали по подозрению в хищении имущества предприятия на сумму более 1 млрд рублей.

В 2016 году Хуруджи и бывший генеральный директор АО "Энергия" Сергей Конопский обвинялись в хищении имущества ПАО "МРСК-Юга" на общую сумму более 470 млн рублей. Бывший гендиректор АО "Энергия" Дмитрий Лянгузов проходил свидетелем по данному делу. В 2017 году суд оправдал Хуруджи.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности АО "Энергия" – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. В июле 2018 года Арбитражный суд Чеченской республики ввел в отношении компании процедуру наблюдения по иску ПАО "ТНС Энерго Ростов-на Дону", а в декабре того же года – конкурсное производство. По данным на I квартал 2016 года, Хуруджи владел долей в 96,6% в уставном капитале компании. Более поздние данные о владельцах отсутствуют.

Как сообщается на сайте компании, "Энергия" включена в перечень социально значимых и градообразующих предприятий и организаций Ростовской области.