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Турция продлила работу судна "Оруч Реис" в Средиземноморье до 15 июня

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Турции выпустили международное уведомление Navtex о том, что турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" продолжит геологоразведочную деятельность в Восточном Средиземноморье до 15 июня 2021 года, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

Миссия "Оруч Реис" продолжится в сопровождении двух других кораблей - судна снабжения "Атаман" и буксира "Чингисхан".

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Турция

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