Иголку обнаружили в сердце пациента врачи областной больницы Приамурья

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Хирурги Амурской областной клинической больницы (АОКБ) извлекли из сердца пациента, который жаловался на боли, обломки иглы.

"Молодой мужчина поступил с жалобами на боли в области сердца. Из рассказа пациента стало ясно, что он напоролся на иглу, которая случайно оказалась в постели. Срочно проведенное в приемном отделении обследование подтвердило наличие в грудной клетке пациента двух инородных тел, один из которых уже находился в перикарде. Ситуация осложнялась наличием крови в сердечной сумке", - говорится в сообщении АОКБ.

После консультации и согласования тактики лечения с заведующим торакальным отделением Евгением Рябовым была экстренно проведена операция бригадой врачей-хирургов Сергеем Аникиным и Артемом Заваруевым, дежуривших на тот момент в областной больнице.

В ходе операции из сердца 25-летнего пациента было удалено два обломка иглы. Отмечается, что подобные операции в хирургической практике являются большой редкостью.