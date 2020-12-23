Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 77 364 641+541 155

В Забайкалье ввели официальный запрет на новогодние корпоративы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительные ограничения введены на период новогодних праздников в Забайкалье, они коснутся массовых мероприятий в трудовых коллективах, сообщает в среду пресс-служба правительства края.

"Принято решение с 23 декабря по 15 января включительно запретить праздники в трудовых коллективах, шоу-программы, караоке", - сказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что запрет на массовые праздники касается торговых объектов, турбаз, фитнес-центров и гостиниц.

"При этом кафе и рестораны могут работать, как и прежде, до 23:00. Лучшая мера поддержки для бизнеса - возможность работать. Главное - соблюдать все меры безопасности", - отметил Бардалеев.

Поясняется, что ограничения введены из-за сложной ситуации, связанной с коронавирусом.

Количество заражений COVID-19 в регионе превысило 25 тыс. случаев. Умерли 358 человек.

Забайкалье

Новости

Иголку обнаружили в сердце пациента врачи областной больницы Приамурья

Сроки ввода жилья в РФ срывались из-за нехватки мигрантов

Сроки ввода жилья в РФ срывались из-за нехватки мигрантов

Финоздоровление "Первого канала": Обобщение.

Что произошло за день: вторник, 22 декабря

Государство снизит долю в Первом канале с 51% до 34%

Государство снизит долю в Первом канале с 51% до 34%

РФ направила 300 военных инструкторов в ЦАР

РФ направила 300 военных инструкторов в ЦАР

Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту

Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту
Пандемия коронавируса

В России не обнаружили случаев британской мутации коронавируса

В России не обнаружили случаев британской мутации коронавируса

Поправки о реальном сроке за клевету в интернете прошли первое чтение

Поправки о реальном сроке за клевету в интернете прошли первое чтение

Рогозин предупредил об усилении санкций против РФ при Байдене

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');