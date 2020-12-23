В Забайкалье ввели официальный запрет на новогодние корпоративы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительные ограничения введены на период новогодних праздников в Забайкалье, они коснутся массовых мероприятий в трудовых коллективах, сообщает в среду пресс-служба правительства края.

"Принято решение с 23 декабря по 15 января включительно запретить праздники в трудовых коллективах, шоу-программы, караоке", - сказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что запрет на массовые праздники касается торговых объектов, турбаз, фитнес-центров и гостиниц.

"При этом кафе и рестораны могут работать, как и прежде, до 23:00. Лучшая мера поддержки для бизнеса - возможность работать. Главное - соблюдать все меры безопасности", - отметил Бардалеев.

Поясняется, что ограничения введены из-за сложной ситуации, связанной с коронавирусом.

Количество заражений COVID-19 в регионе превысило 25 тыс. случаев. Умерли 358 человек.