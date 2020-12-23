Крупное мошенничество при обработке дорог от гололеда раскрыто на Чукотке

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Генерального директора организации, занимавшейся обслуживанием дорог и улиц Анадыря, будут судить по обвинению в мошенничестве на 14 млн рублей при обработке дорог города от гололеда, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Чукотки.

По данным следствия, в рамках заключенных в 2017-2019 годах контрактов на обслуживание дорог руководитель предприятия распоряжался, чтобы рабочие обрабатывали дороги и улицы Анадыря противогололедным материалом, который стоил дешевле и менее подходил к использованию в районах Крайнего Севера, чем это предусмотрено контрактами.

В администрацию Анадыря обвиняемый предоставлял документы с недостоверными сведениями, городские власти оплачивали работы согласно контракту.

"В результате преступных действий администрации Анадыря причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей. Обвиняемый свою вину не признал, возместить ущерб отказался. В связи с этим прокурором заявлен гражданский иск, подлежащий рассмотрению в рамках уголовного дела", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено в Анадырский городской суд.