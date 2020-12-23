Житель Омска с помощью мышеловки поймал подругу на воровстве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Омске Октябрьский суд рассмотрит дело женщины, которую обвиняют в краже из сейфа знакомого 50 000 рублей и золотого браслета. Потерпевший поймал ее при второй попытки кражи с помощью мышеловки, сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, в октябре 2020 года подсудимая была в гостях у своего знакомого. Пока он спал, она нашла связку ключей, открыла находившийся в квартире сейф и забрала оттуда 50 000 рублей и золотой браслет за 60 000 рублей, говорится в пресс-релизе. После этого она ушла.

На следующий день хозяин квартиры обнаружил пропажу. Он пришел к выводу, что вещи не мог никто украсть, кроме вчерашней гостьи. На следующий день он снова ее пригласил, а перед ее приходом поставил в сейф мышеловку.

Когда подозреваемая уже была у него дома, он сделал вид, что уснул. По версии следствия, она снова полезла в сейф, и тут сработала мышеловка.

Женщине вменили п.п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище). Вину она признала.