В РФ начнут производить самоочищающиеся материалы для масок и костюмов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Технология производства самоочищающихся под воздействием ультрафиолетового или солнечного света тканей, которые предназначены для защитных костюмов, медицинской одежды и масок, будет внедрена в 2021 году, сообщает пресс-служба Института катализа имени Борескова (Новосибирск).

Технологию разработали сотрудники Новосибирского государственного университета и Института катализа, внедрением занимается новое подразделение НГУ - Научно-образовательный центр "Институт химических технологий" (НОЦ ИНХИТ).

"Мы выходим на подписание первого лицензионного соглашения между НОЦ ИНХИТ и московской компанией, работающей в области разработки и производства каталитических систем для очистки воздуха. Это соглашение о внедрении технологии производства самоочищающейся ткани на основе диоксида титана, которая проявляет дезинфицирующие свойства под воздействием ультрафиолета и солнечного света. Компания займется наладкой производства этой ткани в 2021 году", - приводятся в сообщении слова директора НОЦ ИНХИТ Дениса Козлова.

Отмечается, что параллельно в Новосибирском государственном медицинском университете идут работы по исследованию и сертификации материала, подтверждению его дезинфицирующих свойств. Часть данных была получена ранее, но сертификация необходима для запуска производства и последующих продаж.

Как сообщалось, разработанные сибирскими учеными материалы пропитаны наночастицами диоксида титана. Под воздействием искусственного ультрафиолетового или солнечного света эти ткани (хлопковые или на основе полиэфира) самостоятельно очищаются от бактерий и вирусных частиц.