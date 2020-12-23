В Петербурге на Невском проспекте автомобиль сбил пешехода на тротуаре

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В центре Петербурга легковой автомобиль, выехав на тротуар, сбил пешехода, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе регионального главка МВД.

"Около 22:30 (22 декабря - ИФ) на Невском проспекте автомобиль Hyundai, не справившись с управлением, вылетел на высокой скорости в пешеходную зону, есть пострадавший мужчина", - сказал представитель ведомства.

Информации о состоянии получившего травмы пешехода нет: телефонограмма из больницы в правоохранительные органы пока не поступала.

В ночь на среду очевидцы поделились в соцсетях фото и видео, на которых зафиксировано, как легковой автомобиль вылетел на тротуар у остановки около Гостиного двора. На месте находилась группа пешеходов.