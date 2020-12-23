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На высокопоставленного экс-сотрудника прокуратуры на Камчатке завели дело о педофилии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над детьми в отношении 39-летнего бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры Камчатского края, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста)", - уточнил собеседник агентства.

По его данным, подозреваемый надругался над собственной восьмилетней дочерью и ее подругой.

Источник уточнил, что фигурант дела сейчас на пенсии. В квартире подозреваемого прошел обыск. Решается вопрос о его аресте.

В Следственном управлении СКР по Камчатскому краю, которое занимается подобного рода делами, "Интерфаксу" эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись от комментариев.

Камчатский край Камчатка

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