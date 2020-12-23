Минюст изучит соответствие строгости наказания совершенным преступлениям

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Минюсте замечают много несправедливости и нестыковок в совершаемых в России преступлениях и в назначаемых за них наказаниях. Ведомство собирается проверить соответствие строгости наказаний совершенным нарушениям, заявил RT глава ведомства Константин Чуйченко.

"Мы будем проводить исследования на предмет соответствия наказания и порядка отбывания этого наказания проступкам, которые люди совершили и за которые были осуждены", - уточнил он.

В дальнейшем министерство сформулирует предложения по устранению нестыковок и несоответствий.

Чуйченко также заявил, что нужно "изменить парадигму" работы Федеральной службы исполнения наказаний.

"В центре этой парадигмы должен быть прежде всего человек с его проблемами, с его историей", - считает он. Министр заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы осужденные не совершали преступления повторно. Также он призвал сделать более гуманными условия содерожания для арестованных и осужденных женщин.