В Краснодаре полицейский получил ранение при задержании грабителей банка

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы разыскивают в Краснодаре двух грабителей, один из которых ранил из пистолета сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Инспекторы ДПС утром в среду преследовали ВАЗ-2112, в котором находились трое приезжих, подозреваемых в ограблении. Один из преследуемых открыл стрельбу из неустановленного оружия и ранил полицейского, говорится в сообщении.

Грабители бросили машину в тупике на улице Гагарина и попытались скрыться. Патрульный автомобиль обнаружил их на улице Архитектора Ишунина, но был обстрелян. На этот раз пули повредили только технику. Одного из беглецов удалось задержать.

По факту применении насилия к сотруднику ДПС следственным отделом СКР по Прикубанскому округу Краснодара возбуждено уголовное дело. Пострадавшему, получившему огнестрельное ранение, оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, ранним утром трое мужчин угнали ВАЗ-2112, подъехали к одному из банков на улице Атарбекова и похитили из отделения платежный терминал.

"По предварительным данным, один из разыскиваемых имеет при себе имеет пистолет Макарова и схожий с гранатой предмет", - отметил источник.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщает, что ранее похищенный из финансового учреждения платежный терминал в дальнейшем был найден при осмотре брошенной грабителями машины.