Экс-председатель партии "Яблоко" Митрохин перенес операцию на сердце

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Бывший председатель объединенной демократической партии "Яблоко", депутат Мосгордумы Сергей Митрохин успешно перенес операцию на сердце, сообщила его помощница Мария Чуприна.

"Сейчас Митрохин находится в больнице. Ему успешно проведена операция на сердце. Его здоровью на данный момент уже ничего не угрожает", - написала Чуприна в телеграме в среду.

Митрохин - российский политический деятель, является депутатом Московской городской думы VII созыва с 2019 года. В 2008-2015 годах был председателем партии "Яблоко". С 2004 по 2018 год также являлся председателем московского регионального отделении партии.