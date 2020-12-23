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Принят закон о пяти годах колонии для физлиц-иноагентов за нарушения в отчетности

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за злостное нарушение порядка деятельности иноагентов, в том числе отказ от регистрации или нарушения в отчетности.

В частности, закон вводит уголовную ответственность для граждан, ранее подвергнутых административному наказанию за непредставление в уполномоченный орган заявления о включении в список физических лиц-иноагентов или отчета о деятельности.

За эти нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

То же касается отказа от регистрации физлицом-иноагентом гражданина, который в России в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства ведет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности российского государства.

СМИ-иноагент

За нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное лицом, ранее подвергнутым за такое нарушение административному наказанию, вводится штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

То же касается случаев неисполнения требований для иноагентов иным лицом, включенным в реестр иностранных СМИ-иноагентов, ранее уже подвергшимся административному наказанию.

Авторами закона стали несколько депутатов и сенаторов.

Госдума иноагенты

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