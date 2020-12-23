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Частный вертолет разбился в Воронежской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате падения частного вертолета в Воронежской области, сообщили в среду "Интерфаксу" в администрации района.

По ее данным, вертолет упал в Рамонском районе, в трех километрах от деревни Новоподклетное.

Два человека, находившиеся на борту, госпитализированы в тяжелом состоянии, добавили в районной администрации.

Позже в пресс-службе регионального департамента здравоохранения "Интерфаксу" сообщили, что пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу №1.

Собеседник агентства отметил, что состояние одного тяжелое, второй находится в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России сообщила, что оба пострадавших – мужчины. В связи с труднодоступностью местности они были вывезены с места крушения машинами центра медицины катастроф.

Воронежская область

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