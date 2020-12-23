Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:42Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

Суд Петербурга зарегистрировал заявление о неуказанной резиденции в декларации Беглова

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал заявление об установлении факта нарушения, допущенного в декларации о доходах и имуществе губернатора Александра Беглова, сообщает пресс-служба суда в среду.

Заявителями выступили исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и ряд других лиц.

Заявители просят суд установить факт нарушения Бегловым законодательства РФ. Они утверждают, что губернатор, "предоставляя сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, не указал, что в его пользовании находится объект недвижимого имущества - загородная резиденция в поселке Комарово", говорится в сообщении.

К производству заявление пока не принято, отметили в суде.

На днях Пивоваров сообщил, что вместе с муниципальными депутатами и общественными активистами подал иск в суд в связи с отсутствием в декларации Беглова сведений о резиденции в Комарово. По его словам, иск поддержали более 100 человек, которые требуют от суда признание факта нарушения в декларации губернатора.

В администрации города "Интерфаксу", в свою очередь, сообщили, что губернатор не должен был отражать в своей декларации о доходах и имуществе пользование загородной резиденцией в Комарово.

"Указанный объект недвижимости находится в оперативном управлении администрации губернатора Санкт-Петербурга. Он используется для обеспечения официальных мероприятий губернатора и правительства Санкт-Петербурга, поэтому не должен отражаться в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора в разделе "Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании", - сказали агентству.

Петербург Александр Беглов Открытая Россия Андрей Пивоваров

Новости

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Прокурор потребовал шесть лет колонии для аспиранта МГУ Мифтахова

Пандемия коронавируса

"Коронавирусные" доплаты медикам в новогодние праздники будут удвоены

Путин поддержал предложение о выходном дне 31 декабря по всей стране

Экономический кризис

Путина в Госсовете попросили помочь застройщикам ввезти рабочих

Пандемия коронавируса

Число добровольцев для участия в испытаниях "Спутника V" сократят

Число добровольцев для участия в испытаниях "Спутника V" сократят
Пандемия коронавируса

Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости коронавирусом

Роскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

Роскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

Политическая активистка из Астрахани получила 14 лет за убийство сына

Путин потребовал от правительства реакции на удорожание жилья из-за льготной ипотеки

Путин потребовал от правительства реакции на удорожание жилья из-за льготной ипотеки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');