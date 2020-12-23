Суд Петербурга зарегистрировал заявление о неуказанной резиденции в декларации Беглова

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал заявление об установлении факта нарушения, допущенного в декларации о доходах и имуществе губернатора Александра Беглова, сообщает пресс-служба суда в среду.

Заявителями выступили исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и ряд других лиц.

Заявители просят суд установить факт нарушения Бегловым законодательства РФ. Они утверждают, что губернатор, "предоставляя сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, не указал, что в его пользовании находится объект недвижимого имущества - загородная резиденция в поселке Комарово", говорится в сообщении.

К производству заявление пока не принято, отметили в суде.

На днях Пивоваров сообщил, что вместе с муниципальными депутатами и общественными активистами подал иск в суд в связи с отсутствием в декларации Беглова сведений о резиденции в Комарово. По его словам, иск поддержали более 100 человек, которые требуют от суда признание факта нарушения в декларации губернатора.

В администрации города "Интерфаксу", в свою очередь, сообщили, что губернатор не должен был отражать в своей декларации о доходах и имуществе пользование загородной резиденцией в Комарово.

"Указанный объект недвижимости находится в оперативном управлении администрации губернатора Санкт-Петербурга. Он используется для обеспечения официальных мероприятий губернатора и правительства Санкт-Петербурга, поэтому не должен отражаться в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора в разделе "Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании", - сказали агентству.