Москва не ждет ухудшения ситуации в РФ из-за смены власти в США

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает, что со сменой администрации в США ситуация в России ухудшится.

"Теперь по поводу того, что меняется руководство в Штатах, и нам будет труднее. Не думаю. Будет, как обычно", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, комментируя соответствующую реплику лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

"Мы не должны на это ориентироваться, должны понимать, где нас ожидают какие-то сложности, тем более угрозы, заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу в экономике, сфере повышения нашей обороноспособности", - добавил Путин.