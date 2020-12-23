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Под Тулой рецидивиста осудили на 15 лет за убийство 20-летней давности

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Тульской области приговорил к длительному сроку заключения жителя Калужской области, признав его виновным в убийстве, произошедшем в 2000 году, сообщила "Интерфаксу" в среду старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина.

По материалам суда, утром 16 апреля 2000 года житель Калужской области, находясь в магазине "Имидж" в городе Белев Тульской области, нанес 63-летней продавщице удар молотком по голове, а также множество ударов ножом.

Женщина от полученных ран скончалась на месте происшествия. Сам убийца похитил из магазина бытовую технику и скрылся. В магазине на тот момент покупателей не было.

Уголовное дело было возбуждено по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Государственный обвинитель ориентировал суд на невозможность освобождения обвиняемого, который ранее был неоднократно судим, от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, отметила представитель облпрокуратуры.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Тульская область Калужская область Ирина Бацейкина Белев

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