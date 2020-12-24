Капитан столкнувшегося с баржей катера в ХМАО был пьян

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Дело по факту столкновения катера с баржей на реке Черная в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) прекращено из-за смерти виновника инцидента - мужчины, управлявшего катером в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

"Следствием установлено, что 9 сентября 65-летний житель Сургута, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял катером "Ямаха". Обвиняемый не выполнил требования к норме пассажировместимости катера, обеспечению пассажиров индивидуальными спасательными средствами, а также превысил безопасную скорость, что и стало причиной столкновения со стоящей порожней баржей-площадкой", - говорится в сообщении.

Вечером 9 сентября в Сургуте на стоянке маломерных судов реки Черная столкнулись катер и баржа, в результате происшествия погибли четыре человека. Еще четверо пострадали, в том числе четырехлетний ребенок. Люди в условиях очень плохой видимости возвращались на катере домой после сбора грибов.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).