Севастопольский спортсмен задержан по подозрению в убийстве жены

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Девушка, пропавшая несколько дней назад, найдена в Севастополе мертвой, в убийстве подозревается ее муж, сообщила журналистам в четверг представитель ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Имя задержанного следователи не раскрыли, однако по данным информированного источника "Интерфакса", подозреваемый - президент федерации рукопашного боя Севастополя, мастер спорта.

Родственники молодой женщины сообщили об ее исчезновении на следующий день - 21 декабря, следователи возбудили дело об убийстве. Как сообщила Постнова, тело девушки с признаками криминальной смерти было обнаружено закопанным на пустыре в районе Монастырского шоссе.

Муж убитой задержан, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления.