Экс-фармацевт СПИД-центра в Башкирии осуждена за хищение лекарств почти на 1 млн руб.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Кировский суд Уфы приговорил к условному сроку экс-заведующую аптекой Республиканского центра по профилактике СПИД и инфекционных заболеваний, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Женщину признали виновной в присвоении и подделке документа. Как установил суд, с января по май 2018 года заведующая аптекой похитила препараты для профилактики и лечения ВИЧ общей стоимостью 970 тыс. рублей и вместе с подельниками продала их неустановленным лицам. Чтобы скрыть преступление, фармацевт подделала отчеты о расходовании препаратов.

Подсудимая вину не признала и была приговорена к 3,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года и лишением права заниматься фармацевтической деятельностью на два года.

Уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.