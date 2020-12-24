Передано в суд дело о гибели в ДТП сына экс-губернатора Поморья

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Исакогорский районный суд Архангельска рассмотрит дело об автоаварии, в которой погиб сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова Алексей, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Поморья.

На скамье подсудимых - 41-летний Анатолий Лихачев. Мужчине инкриминируют нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264), и повторное нарушение ПДД (ст. 264.1 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что Лихачев, лишенный по решению суда прав на управление автомобилем, 25 сентября 2020 года сел за руль. Двигаясь по улице Адмирала Нахимова в Архангельске, он не справился с управлением, выехал с полосы движения и влетел в припаркованный грузовик.

В результате аварии скончался пассажир Лихачева - 40-летний Алексей Ефремов, сын экс-губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. На месте ДТП Лихачев отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, говорится в сообщении.

Обвиняемый находился под домашним арестом. С целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест на его счета почти на 383,5 тыс. рублей, добавляют в прокуратуре.

Губернатор Анатолий Ефремов возглавлял Архангельскую область с 1996 по 2004 годы. Алексей Ефремов руководил предприятием "Архангельский ДОК №1".