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Студентов из Москвы поймали за росписью электрички на станции Мга

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Кировской районе Ленинградской области на станции Мга ночью задержали двух молодых людей с лакокрасочными баллончиками, сообщило управление МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу. В полиции считают, что они собирались нанести граффити на электричку.

"Молодые люди были задержаны в момент совершения противоправного деяния. Возраст подозреваемых 19 и 21 года. Оба – студенты московских вузов", - говорится в пресс-релизе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о вандализме. Им грозит до трех лет колонии.

Студенты отпущены под подписку о невыезде.

Москва МВД Ленинградская область Мга

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