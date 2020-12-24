В Петербурге со стрельбой и погоней задержали пьяного водителя "Лады"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задержали нетрезвого водителя-нарушителя на юго-западе Петербурга, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

22 декабря на набережной реки Екатерингофки водитель автомобиля "ВАЗ-2114" с подложными номерами, игнорирующий требования ДПС об остановке, на высокой скорости пытался оторваться от полицейской погони. Совершая опасные маневры, он угрожал безопасности других участников дорожного движения.

В соответствии с законом "О полиции", один из инспекторов сначала выстрелил в воздух, а затем еще несколько раз - по колесам преследуемого автомобиля, пострадавших в результате стрельбы нет, говорится в пресс-релизе.

Нарушителя удалось задержать в тупике на Митрофаньевской улице. Им оказался 41-летний безработный житель Красного Села в алкогольном опьянении. Также в автомобиле находились еще двое мужчин. В багажнике "Лады" полицейские обнаружили подлинные госзнаки от этого автомобиля, зарегистрированные на 29-летнюю петербурженку.

Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, в том числе за пьяное вождение. По факту обнаружения подложных госномеров на автомобиле проводится проверка, сообщает пресс-служба.