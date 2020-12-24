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Кремль заверил, что россиянам в Белоруссии ничто не угрожает

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Белоруссии следит за соблюдением прав российских граждан, в том числе в ходе массовых акций, официальный Минск относится к россиянам с особым вниманием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем информацией о наличии какой-то опасности для российских граждан в Белоруссии, с которой у нас Союзное государство", - сказал Песков журналистам в четверг.

По его словам, если россияне в Белоруссии "совершают что-то противоправное, то их могут задерживать, для нас главное - чтобы соблюдались все права российских граждан, и за этим внимательно следит посольство РФ".

"Да и в целом белорусские власти с особым вниманием относятся к российским гражданам, даже в таких ситуациях", - подчеркнул Песков.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Дмитрий Песков Белоруссия

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