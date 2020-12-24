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В Петербурге возбудили дело о попытке продать девушку в рабство

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело о торговле людьми возбуждено в Петербурге после попытки продать молодую женщину в рабство в Египет. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в четверг.

Дело расследуется в отношении 20-летнего мужчины.

По версии следствия, подозреваемый искал женщину для рабского труда и сексуальной эксплуатации на территории Египта. Для этого он познакомился в интернете с 19-летней петербурженкой. Девушке он пообещал выезд за границу "для религиозного обучения".

В декабре он прибыл в Петербург и при личной встрече убедил девушку, чтобы она оставила постоянное место жительства и немедленно выехала с ним за пределы РФ. Для этого он приобрел билеты на рейс до Стамбула.

Подозреваемый укрывал девушку от родственников, отключив ее средства связи и меняя место пребывания. Довести свой умысел до конца он не смог – его задержали сотрудники УФСБ региона.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Петербург

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