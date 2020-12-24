"Калашников" начал серийный выпуск новой ракеты для ЗРК "Стрела-10М"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - АО "Концерн "Калашников" начало серийное производство новой управляемой ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10М", сообщает пресс-служба компании в четверг.

Там отметили, что испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершены.

"Зенитная управляемая ракета (ЗУР) "Стрела 9М333" предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет", - сообщает "Калашников".

В пресс-службе отметили, что ракета имеет три режима работы головки самонаведения (фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый), что дает ей преимущество над другими ракетами подобного класса.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов.