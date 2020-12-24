Музей "Царское село" купил сундуки императрицы Марии Федоровны

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Музей-заповедник "Царское село" приобрел три дорожных сундука, принадлежавших императрице Марии Федоровне, матери Николая II. Ранее они хранились в частном собрании, уточнила пресс-служба музея.

В 2021 году посетителям Царского села откроют личные покои Николая II и Александры Федоровны в Александровском дворце, где сейчас ведется масштабная реставрация. Это последний дом последнего российского императора, отсюда семья отправилась в ссылку.

Сундуки разместят в новой экспозиции, в гардеробной. Пока научные сотрудники исследуют их историю. Их слегка отреставрируют, чтобы придать им экспозиционный вид.

Сундуки пронумерованы - на прямоугольных металлических накладках проставлены номера в единой стилистике: 17, 24, 26. На крышке сундука № 26 расположена овальная металлическая накладка с гравированным изображением монограммы вдовствующей императрицы.

"Под императорской короной буква "Ф", обвитая лентой, образующей букву "М". Монограмма Марии Федоровны "МФ" в таком написании встречается на пасхальных яйцах, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе, а также на конвертах и бланках для письма вдовствующей императрицы", - говорится в сообщении.

Сундуки обтянуты кожей и укреплены металлическими деталями. На торцах их корпусов расположены металлические ручки, верхние крышки закрываются на две защелки и замок с навесным языком. Внутри сундуки обиты светлой тканью, крышки декорированы тесьмой в цвет ткани.

По центру крышек двух сундуков (№ 17 и 24) имеются овальные следы от утраченных накладок с владельческими знаками. Однако внутри сохранились бумажные овальные этикетки с фиолетовым оттиском мастерской (под двуглавым орлом "В. ДЕРИНГЪ / С.ПЕТЕРБУРГЪ / Литейный пр. домъ № 46").

Сундук № 26 изготовлен из таких же материалов. При создании всех трех предметов использованы такие же стилистические приемы внутреннего оформления, технологические способы крепления частей и фурнитуры. Поэтому сундук № 26 также можно считать изделием петербургской мастерской Вильгельма Деринга.

Мария Федоровна (при рождении Мария София Фредерика Дагмар) - супруга Александра III (с 28 октября 1866), мать императора Николая II.

Об отречении императора Николая II узнала в Киеве. Вместе с младшей дочерью Ольгой и мужем старшей дочери Ксении великим князем Александром Михайловичем она уехала в Крым. В апреле 1919 года на борту британского линкора "Мальборо" она была вывезена в Великобританию. Затем она переехала в Данию и поселилась на вилле Hvidor. Она умерла в 1928 году. В 2006 году ее останки перезахоронили в соборе святых Петра и Павла Петропавловской крепости рядом Александром III.