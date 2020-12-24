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В Красноярске арестовали подозреваемых в истязании пациентов в центре для наркоманов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суд по ходатайству следователей арестовал двух учредителей красноярского реабилитационного центра "Спарта" для алко- и наркозависимых в рамках расследования дела об избиении пациентов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

Как сообщалось накануне, оперативники полиции задержали двух мужчин - учредителей реабилитационного центра "Спарта" в красноярском селе Талое по подозрению в истязании пациентов.

В центре находились лица, страдающие наркотической и алкогольной зависимостью. По данным следствия, в процессе реабилитации подозреваемые "травмировали пациентов, многих из которых против их воли поместили в данный центр родственники, ограничивали их в еде, лишали сна, обливали холодной водой на улице, в том числе и зимой".

Уголовное дело расследуется в краевом главке СКР по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). На данный момент потерпевшими по делу признаны 19 человек, однако следователи не исключают, что будут установлены другие факты преступной деятельности.

Красноярск

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