Участники банды "Восьмерочные" осуждены во Владимирской области

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Городской суд Гусь-Хрустального (Владимирская область) вынес обвинительный приговор трем членам организованной преступной группы "Восьмерочные", в том числе их лидеру Андрею Муртазину, признав из виновными в незаконном обороте оружия, сообщает в четверг СУ СКР по региону.

Установлено, что в 1993 году Муртазин создал преступную группу, которая получила название "Восьмерочные". С 1998 по 2005 год они закупали оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, перевозили их в место складирования и хранили там до момента обнаружения правоохранительными органами.

Схрон с оружием и боеприпасами был обнаружен в двух гаражах в декабре 2019 года. "В ходе обыска были изъяты: автомат, снайперская винтовка, два самодельных взрывных устройства, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пакеты с взрывчатым веществом (тротил, пластид), гранаты, более 2 тыс. патронов и иное оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Суд признал Муртазина, его брата, а также одного из членов организованной группы виновными по. ч. 2, ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные перевозка и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенное организованной группой). Организатор ОПГ осужден на семь лет лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей, его ранее не судимый брат - на 3,5 лет колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей, еще один член банды - на шесть лет лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей.

С учетом уже имеющихся приговоров Муртазин проведет девять лет в колонии особого режима, а один из членов преступной группы - 8,5 лет в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что 12 лет банда Муртазина орудовала на территории города Гусь-Хрустальный и одноименного района, а также на территории соседней Рязанской области, совершая в отношении бизнесменов тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ноябре 2016 года Муртазин был осужден на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 1 млн рублей, также обвинительный приговор был вынесен нескольким членам ОПГ.