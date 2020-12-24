Гарнизон подводников остался без отопления в Заполярье

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Жители гарнизона подводников в ЗАТО Заозерск Мурманской области в четверг остались без теплоснабжения, сообщается на странице администрации ЗАТО в соцсетях.

По данным местных властей, в неустановленном месте на теплосетях произошла утечка теплоносителя. В результате от горячего водоснабжения и центрального отопления отключен жилой фонд. Место прорыва устанавливается аварийной бригадой.

По данным метеорологов, в настоящее время в Заозерске минус 9 градусов.

В городе проживает порядка 10 тыс. человек.