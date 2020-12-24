Директор сельской школы уволен после жалобы шестиклассника об избиении

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии снят с должности директора школы 74-летний мужчина, которого родители шестиклассника обвинили в физическом и психологическом насилии над сыном. Экс-директора будут судить, сообщила прокуратура республики.

Прокурорская проверка потвердила, что он применял недозволенные методы воспитания.

Кроме того, отдел СКР по Малокарачаевскому району Карачаево-Черкесии собранные материалы проверки передал в мировой суд для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Также прокуратура выяснила, что 74-летний директор в условиях пандемии был необоснованно допущен к очной работе.

По итогам проверки прокурор внесо представление в адрес главы администрации Малокарачаевского муниципального района.

Речь идет о школе №4 в ауле Кызыл-Покун. В начале декабря отец одного из шестиклассников заявил, что директор применил силу к его сыну. Проверку по факту начало региональное управление образования. Свои проверки начали в СК и прокуратуре.