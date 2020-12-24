МГИМО и "Интерфакс" провели курс по использованию системы СПАРК в работе преподавателей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - МГИМО и "Интерфакс" провели первый совместный образовательный курс "Информационно-аналитическая система СПАРК в работе преподавателя высшей школы", слушателям курса были вручены сертификаты, подписанные ректором МГИМО академиком Анатолием Торкуновым и председателем совета директоров Группы "Интерфакс" Михаилом Комиссаром.

Курс повышения квалификации прошли порядка 30 преподавателей факультетов международных экономических отношений, финансовой экономики, международно-правового факультета и факультета управления и политики МГИМО.

Недельный курс был организован в онлайн-формате и был посвящен анализу компаний и рынков с использованием возможностей системы "СПАРК-Интерфакс". В ходе вебинаров были рассмотрены такие темы, как источники деловой информации, анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний, особенности работы с контрагентами в финансовом секторе, определение санкционных и иных комплаенс-рисков, поиск связей и аффилированности, выполнение требований по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

"МГИМО и "Интерфакс" связывают более 20 лет сотрудничества в информационной сфере. Меняется характер информации - меняется и характер партнерства. Если раньше информационные агентства рассматривались как источник новостей, то сейчас все больше и больше - это источник проверенной специализированной информации. В нашем случае - это информация с применением значительного объема математических знаний, информация о современной экономике России, информация о зарубежных партнерах российских компаний", - сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "Теперь "Интерфакс" пришел к нам с серьезной учебной программой, построенной на использовании самых передовых цифровых технологий", - подчеркнул он, добавив, что в учебной практике МГИМО давно используются терминалы Reuters и Bloomberg.

"Мы высоко ценим активное участие МГИМО - одного из ведущих университетов России, широко известного во всем мире - в нашей Университетской программе "Цифровые технологии для образования и науки". Запуск совместного курса, направленного на ознакомление с нашей информационно-аналитической системой СПАРК - лидера рынка оценки рисков, который представляет доступ к информации о всех российских и порядка 400 млн зарубежных компаний, - стал началом важного этапа инкорпорирования в образовательные программы современных методов обучения на основе цифровых решений "Интерфакса". В дальнейшем совместно с МГИМО мы планируем выйти на создание сертифицированных курсов, которые будут давать слушателям ценные практические навыки, сближать будущих выпускников и работодателей", - отметил председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

Курс по анализу компаний и рынков стал частью программы интеграции информационно-аналитических цифровых систем "Интерфакса" в учебный процесс и научную деятельность МГИМО. Проект предусматривает совместное создание обучающих программ и пособий для преподавателей и студентов различных специальностей, таких как, экономика, финансы, менеджмент, юриспруденция.

В 2021 году "Интерфакс" и МГИМО планируют проведение ряда мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей, а также курсов лекций и семинаров для студентов. МГИМО является одним из активных партнеров "Интерфакса" по его Университетской программе "Цифровые технологии для образования и науки". Эксперты "Интерфакса" выступают в роли приглашенных преподавателей на ряде факультетов МГИМО, принимают участие в государственных аттестационных комиссиях.