Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:19Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

МГИМО и "Интерфакс" провели курс по использованию системы СПАРК в работе преподавателей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - МГИМО и "Интерфакс" провели первый совместный образовательный курс "Информационно-аналитическая система СПАРК в работе преподавателя высшей школы", слушателям курса были вручены сертификаты, подписанные ректором МГИМО академиком Анатолием Торкуновым и председателем совета директоров Группы "Интерфакс" Михаилом Комиссаром.

Курс повышения квалификации прошли порядка 30 преподавателей факультетов международных экономических отношений, финансовой экономики, международно-правового факультета и факультета управления и политики МГИМО.

Недельный курс был организован в онлайн-формате и был посвящен анализу компаний и рынков с использованием возможностей системы "СПАРК-Интерфакс". В ходе вебинаров были рассмотрены такие темы, как источники деловой информации, анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний, особенности работы с контрагентами в финансовом секторе, определение санкционных и иных комплаенс-рисков, поиск связей и аффилированности, выполнение требований по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

"МГИМО и "Интерфакс" связывают более 20 лет сотрудничества в информационной сфере. Меняется характер информации - меняется и характер партнерства. Если раньше информационные агентства рассматривались как источник новостей, то сейчас все больше и больше - это источник проверенной специализированной информации. В нашем случае - это информация с применением значительного объема математических знаний, информация о современной экономике России, информация о зарубежных партнерах российских компаний", - сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "Теперь "Интерфакс" пришел к нам с серьезной учебной программой, построенной на использовании самых передовых цифровых технологий", - подчеркнул он, добавив, что в учебной практике МГИМО давно используются терминалы Reuters и Bloomberg.

"Мы высоко ценим активное участие МГИМО - одного из ведущих университетов России, широко известного во всем мире - в нашей Университетской программе "Цифровые технологии для образования и науки". Запуск совместного курса, направленного на ознакомление с нашей информационно-аналитической системой СПАРК - лидера рынка оценки рисков, который представляет доступ к информации о всех российских и порядка 400 млн зарубежных компаний, - стал началом важного этапа инкорпорирования в образовательные программы современных методов обучения на основе цифровых решений "Интерфакса". В дальнейшем совместно с МГИМО мы планируем выйти на создание сертифицированных курсов, которые будут давать слушателям ценные практические навыки, сближать будущих выпускников и работодателей", - отметил председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

Курс по анализу компаний и рынков стал частью программы интеграции информационно-аналитических цифровых систем "Интерфакса" в учебный процесс и научную деятельность МГИМО. Проект предусматривает совместное создание обучающих программ и пособий для преподавателей и студентов различных специальностей, таких как, экономика, финансы, менеджмент, юриспруденция.

В 2021 году "Интерфакс" и МГИМО планируют проведение ряда мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей, а также курсов лекций и семинаров для студентов. МГИМО является одним из активных партнеров "Интерфакса" по его Университетской программе "Цифровые технологии для образования и науки". Эксперты "Интерфакса" выступают в роли приглашенных преподавателей на ряде факультетов МГИМО, принимают участие в государственных аттестационных комиссиях.

Интерфакс СПАРК МГИМО

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин переведет корпуса еще трех больниц на работу с COVID-19

Большинство россиян решили встретить Новый год дома

Большинство россиян решили встретить Новый год дома

Первый пуск модернизированной тяжелой "Ангары" намечен на конец 2024

Первый пуск модернизированной тяжелой "Ангары" намечен на конец 2024

Экологи заявили о рекордном числе погибших дельфинов в Крыму

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии
Пандемия коронавируса

Рост случаев COVID-19 объяснили предпраздничной активностью россиян

Рост случаев COVID-19 объяснили предпраздничной активностью россиян

Володин объяснил, что поправки об иноагентах помогут "не потерять страну"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');