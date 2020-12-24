Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:19Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

Большинство россиян решили встретить Новый год дома

Большинство россиян решили встретить Новый год дома
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (86%) будут встречать наступающий 2021 год у себя дома, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".

В РоссииСанта Клаус с подарками посетил РоссиюСанта Клаус с подарками посетил РоссиюЧитать подробнее

Еще 5% респондентов поедут на Новый год в гости, 4% встретят 2021 год на работе.

Более половины (56%) россиян считают, что сейчас новогодних выходных ровно столько, сколько необходимо. Каждый четвертый (25%) респондент предпочел бы, чтобы их было меньше, каждый десятый (10%), напротив, хотел бы отдыхать дольше. Еще 8% затруднились ответить.

Практически каждый второй (49%) участник опроса рассказал, что в его семье принято наряжать искусственную елку, 29% по традиции ставят дома живое дерево. У еще 10% бывают и живые, и искусственные елки, 11% россиян не ставят ель к Новому году.

Всероссийский опрос был проведен 10-13 декабря 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

ФОМ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин переведет корпуса еще трех больниц на работу с COVID-19

Первый пуск модернизированной тяжелой "Ангары" намечен на конец 2024

Первый пуск модернизированной тяжелой "Ангары" намечен на конец 2024

Экологи заявили о рекордном числе погибших дельфинов в Крыму

МГИМО и "Интерфакс" провели курс по использованию системы СПАРК в работе преподавателей

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии
Пандемия коронавируса

Рост случаев COVID-19 объяснили предпраздничной активностью россиян

Рост случаев COVID-19 объяснили предпраздничной активностью россиян

Володин объяснил, что поправки об иноагентах помогут "не потерять страну"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');