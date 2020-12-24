Большинство россиян решили встретить Новый год дома

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (86%) будут встречать наступающий 2021 год у себя дома, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Еще 5% респондентов поедут на Новый год в гости, 4% встретят 2021 год на работе.

Более половины (56%) россиян считают, что сейчас новогодних выходных ровно столько, сколько необходимо. Каждый четвертый (25%) респондент предпочел бы, чтобы их было меньше, каждый десятый (10%), напротив, хотел бы отдыхать дольше. Еще 8% затруднились ответить.

Практически каждый второй (49%) участник опроса рассказал, что в его семье принято наряжать искусственную елку, 29% по традиции ставят дома живое дерево. У еще 10% бывают и живые, и искусственные елки, 11% россиян не ставят ель к Новому году.

Всероссийский опрос был проведен 10-13 декабря 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.