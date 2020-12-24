В Саратове арестованы обвиняемые в грабежах на 43 млн рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Саратове арестованы три человека, обвиняемые в серий краж денег из банкоматов и сейфов в магазинах и банках, в грабежах и разбое, сообщили в областном МВД. Полиция установила их причастность к 15 преступлениям и оценивает ущерб от их действий в 43,5 млн рублей, более $25 000 и более 83 000 евро.

По версии следствия, группу организовал сотрудник ЧОПа, который знал об устройстве систем безопасности на объектах торговой и банковской сферы. Он руководил и координировал действия сообщников. Из исполнителей один, технически образованный, отключал электронные охранные системы и взламывал сейфы и автоматы электроинструментами, второй следил, чтобы никто это не заметил и осуществлял "силовую поддержку", считают в МВД.

Полиция установила личности подозреваемых медвежатников. Их задержали после кражи около 400 000 рублей из сетевого магазина в Советском районе Саратовской области. В операции по задержанию участвовали сотрудники ГИБДД и росгвардейцы. В машине одного из задержанных были обнаружены похищенные деньги, электроинструменты и специальные устройства, использовавшиеся при совершении краж.

Арестованных проверят на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.