Аукцион на Северо-Гыданский участок проведут в 2021 году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Северо-Гыданский участок федерального значения в Ямало-Ненецком автономном округе и частично в Гыданской губе Карского моря, который "НОВАТЭК" просил под СПГ-проект, будет выставлен на аукцион в 2021 году.

Соответствующее распоряжение от 22 декабря подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Стартовый размер платежа за участок составляет 704,898 млн рублей.

По условиям аукциона, участвовать в нем сможет недропользователь, который имеет лицензию на право пользования участком на полуострове Ямал или Гыдан, включая прилегающие акватории, в которой действующими лицензионными обязательствами предусмотрено направление добытого газа на производственные мощности по сжижению природного газа. Таким образом, под такое условие подпадают только дочерние компании "НОВАТЭКа".

Ранее председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон направлял письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести аукцион по Северо-Гыданскому участку недр, включив в его условия обязательное использование запасов участка для производства сжиженного газа.