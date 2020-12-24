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Крым запретил фуд-корты и корпоративы в офисах из-за коронавируса

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг внес в указ о режиме повышенной готовности изменения, запрещающие до середины января работу фуд-кортов и организацию массовых мероприятий в торговых центрах.

В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретили: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате навынос и доставку. Кроме этого запрещена организация и проведение массовых мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные мероприятия). Об этом говорится в документе, размещенном на сайте республиканского правительства.

Также, согласно указу, количество посадочных мест в ресторанах и кафе должно быть ограничено до 50% от общего количества, а расстояние между столами не может быть меньше двух метров.

Кроме того, власти Крыма запретили работодателям проводить "корпоративные мероприятия", в том числе в офисах, производственных столовых и актовых залах. Ранее запрет корпоративов предусматривал только невозможность их проведения в ресторанах и отелях.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.

С 20 декабря по 15 января в Крыму запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не работают с 22:00 до 8:00. Предприятия, которые нарушат запрет на массовые праздничные программы в новогодние праздники, будут лишены господдержки, заявил ранее Аксенов. Замеченных на корпоративах чиновников будут увольнять, а депутатов – исключать из партий.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 22 тысяч человек, более 400 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 19 декабря – 357.

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