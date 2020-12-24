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Пьяный пассажир авиарейса Москва - Киров нанес травмы бортпроводнику

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пьяный пассажир авиарейса "Москва-Киров" нанес травмы члену экипажа после того, как его отказались пустить на борт самолета.

Представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская сообщила, что, по предварительным данным, 23 декабря пьяного мужчину 1995 года рождения не пустили на борт самолета, следовавшего рейсом "Москва - Киров".

По ее данным, не согласившись с этим решением, "мужчина нанес бортпроводнику удар в голову, причинив телесные повреждения".

Марковская отметила, что по факту нарушения общественного порядка на борту воздушного судна организована доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

СКР Москва Киров

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