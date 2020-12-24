Два человека погибли в аварии с участием такси в Татарстане

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Дорожная авария на трассе Казань-Оренбург унесла жизни двух человек, еще двое госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану в четверг.

"В 16:10 на 66-м км автодороги Казань-Оренбург произошло столкновение автомобилей Nissan и Hyundai. В результате ДТП два человека погибли, двое доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai был таксистом. При повороте налево он не уступил дорогу для Nissan.

В результате погибли два пассажира такси, водитель и еще один пассажир получили травмы.