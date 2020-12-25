Приговор экс-директору "Дальневосточной энергетической компании" оставлен в силе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд не удовлетворил жалобу адвокатов бывшего исполнительного директора ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", экс-депутата законодательного собрания Приморья Виктора Милуша, осужденного по делу о растрате более чем 680 млн рублей, сообщила пресс-служба суда.

"Апелляционным определением обжалуемый приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Фрунзенский районный суд Владивостока в октябре приговорил Милуша за растрату к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс. рублей.

Милуш был арестован в ноябре 2018 года, а через несколько месяцев отпущен под залог. В начале осени Главное следственное управление СК России сообщило о завершении расследования по уголовному делу Милуша, который обвинялся в растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ). По данным следствия, в 2009-2011 годах обвиняемый вместе со своим заместителем и другими фигурантами заключал фиктивные договоры об оказании услуг и благотворительного пожертвования и похитил свыше 680 млн руб., принадлежащих энергокомпании.

В ходе расследования Милуш полностью признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В конце сентября Милуш досрочно сложил полномочия депутата законодательного собрания Приморья.