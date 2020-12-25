Четверо погибли при пожаре в частном доме в Тюменской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Тобольске Тюменской области, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СКР.

По данным ведомства, ночью 25 декабря после тушения пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и двух маленьких детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пресс-служба облпрокуратуры уточнила, что погибли двое мальчиков 2015 и 2017 годов рождения и их родители.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование дела на контроль.