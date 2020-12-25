Советник Набиуллиной станет зампредом ЦБ по безопасности

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Советник председателя Банка России Герман Зубарев с 25 декабря станет зампредом ЦБ по безопасности, сообщила пресс-служба регулятора.

В новой должности Зубарев будет курировать департамент безопасности и департамент информационной безопасности.

В ЦБ он работает с 2012 года. Советником председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной он был с 2017 года.

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин продолжит курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также деятельность представительства Банка России в Китая, добавили в пресс-службе.