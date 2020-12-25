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ВЭБ передаст ГТЛК часть активов в авиационной и железнодорожной отраслях

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В рамках реформы институтов развития, которая предполагает создание единой лизинговой компании, ВЭБ передаст ПАО "ГТЛК" часть активов в железнодорожной и авиационной отраслях, сообщил первый заместитель председателя ВЭБа Николай Цехомский.

Премьер-министр Михаил Мишустин 23 ноября объявил о реформе институтов развития, ключевую роль в которой играет ВЭБ. Пока никакие подробности ее лизинговой части не раскрывались. Единственный комментарий в начале декабря сделал глава ВЭБа Игорь Шувалов, заявивший, что в рамках одобренного правительством укрупнения ГТЛК "наиболее интересные активы из "ВЭБ-лизинга" ВЭБ передаст госкомпании.

По словам Цехомского, сейчас формируется план, "как часть деятельности ВЭБа будет передаваться ГТЛК".

"Пока этой карты нет, наверное, рано говорить о финальном формате. Но мы понимаем, что это не весь наш лизинг, а только часть наших активов в одной и другой отраслях будет передана, - сказал он. - Мы понимаем, что для института развития, наверное, не очень правильно заниматься лизингом самолетов Boeing или самолетов Airbus. То есть, условно говоря, наверное, это не поддержка российского производителя. Поэтому в этой части мы точно хотим из этого бизнеса выходить".

Также ВЭБ планирует передать ГТЛК ж/д активы. "Мы в принципе уже сейчас перестали приобретать новые вагоны и выходим из этой отрасли", - сказал Цехомский.

При этом, по его словам, к передаче не планируются проекты, связанные с лизингом газовозов, строящихся под крупные проекты российских компаний ТЭКа.

"Это как раз тот бизнес, который, мы считаем, мы сохраним за собой. Потому что он в любом случае реализован на специальных проектных компаниях, мало того, эти проектные компании могут быть переданы в том числе и РФ, потому что там не так важна структура собственности этих компаний, важно финансирование. И здесь не так важен лизинг как таковой, как собственно полностью замкнутая система между финансированием и получением доходов от сдачи в лизинг этих объектов", - пояснил первый зампред ВЭБа.

ВЭБ Игорь Шувалов ГТЛК ВЭБ-лизинг Николай Цехомский правительство Михаил Мишустин

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