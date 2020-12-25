Новгородская полиция задержала наркокурьера с кокаином на 11 млн руб.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Новгородская полиция задержала наркокурьера с 1 кг кокаина стоимостью около 11 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что при перевозке кокаина из Петербурга в Краснодарский край был задержан 29-летний ранее неоднократно судимый житель города Сочи.

Во время осмотра личных вещей мужчины полицейские нашли полиэтиленовый пакет с порошкообразной смесью.

Полиция Великого Новгорода возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Решается вопрос о взятии сочинца под стражу.

Устанавливается происхождение кокаина и его распространителей.