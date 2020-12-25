Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:39Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

На экс-замначальника курганской полиции завели еще одно дело

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Курганской области возбудили новые уголовные дела в отношении двух бывших высокопоставленных полицейских и их сообщницы, обвиняемых в мошенничестве, сообщает в пятницу следственное управление СКР по региону.

В частности, в отношении экс-замначальника УМВД по региону возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Бывшему начальнику межмуниципального отдела (МО) полиции "Шадринский" инкриминируется часть 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), главному бухгалтеру этого отдела – статья 174.1.

Установлено, что бывшие замначальника курганской полиции и главбух легализовали деньги с помощью покупки дорогостоящего имущества, а также открыв вклад в банке.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что экс-начальник МО "Шадринский" требовал от своих подчиненных передачи ему части выданных им премий.

Ранее сообщалось, что в марте этого года высокопоставленные полицейские и сотрудники бухгалтерии из шадринской полиции были задержаны. Всем им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

С 2012 года по февраль 2020 года один из обвиняемых, который занимал должность начальника полиции Шадринска, а с 2017 года – замначальника областного УМВД, организовал и возглавил преступную группу для хищения средств из выплат, начисляемых сотрудникам полиции МО "Шадринский".

В состав преступной группы входили начальник этого отдела полиции, главбух и два бухгалтера.

Для хищения денег они изготавливали фиктивные платежные ведомости, в которые вносили ложные сведения о размерах начисленных денежного довольствия, премий и других выплат.

Таким образом замначальника курганской полиции и его сообщники похитили порядка 27 млн рублей. В марте полицейские по решению суда были арестованы.

Курганская область Шадринск

Новости

Больше половины россиян поддержали идею акциза на найм мигрантов

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки

Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании

Россия ввела карантин на 14 дней для прибывающих из Великобритании

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет

В СК рассказали, как Соболь прорывалась в чужую квартиру

МВД предложило оценивать автошколы по авариям их выпускников

МВД предложило оценивать автошколы по авариям их выпускников

Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации

Закон о цензуре в интернете одобрен Советом Федерации
Итоги года: 2020

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна осудили на 15 лет

Меры против COVID снизили в РФ в 2-3 раза заболеваемость корью и ОРЗ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');