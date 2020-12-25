На экс-замначальника курганской полиции завели еще одно дело

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Курганской области возбудили новые уголовные дела в отношении двух бывших высокопоставленных полицейских и их сообщницы, обвиняемых в мошенничестве, сообщает в пятницу следственное управление СКР по региону.

В частности, в отношении экс-замначальника УМВД по региону возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Бывшему начальнику межмуниципального отдела (МО) полиции "Шадринский" инкриминируется часть 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), главному бухгалтеру этого отдела – статья 174.1.

Установлено, что бывшие замначальника курганской полиции и главбух легализовали деньги с помощью покупки дорогостоящего имущества, а также открыв вклад в банке.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что экс-начальник МО "Шадринский" требовал от своих подчиненных передачи ему части выданных им премий.

Ранее сообщалось, что в марте этого года высокопоставленные полицейские и сотрудники бухгалтерии из шадринской полиции были задержаны. Всем им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

С 2012 года по февраль 2020 года один из обвиняемых, который занимал должность начальника полиции Шадринска, а с 2017 года – замначальника областного УМВД, организовал и возглавил преступную группу для хищения средств из выплат, начисляемых сотрудникам полиции МО "Шадринский".

В состав преступной группы входили начальник этого отдела полиции, главбух и два бухгалтера.

Для хищения денег они изготавливали фиктивные платежные ведомости, в которые вносили ложные сведения о размерах начисленных денежного довольствия, премий и других выплат.

Таким образом замначальника курганской полиции и его сообщники похитили порядка 27 млн рублей. В марте полицейские по решению суда были арестованы.