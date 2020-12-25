Военный из Волгограда получил срок за организацию нарколаборатории

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил военнослужащего из Волгограда Владимира Аляева к 15 годам 6 месяцам заключения в колонии строгого режима за организацию нарколаборатории.

Пресс-служба суда сообщает, что в августе 2019 года Аляев нашел объявление о высокооплачиваемой работе в интернете. Ему предложили производить наркотики и продавать их в Волгограде, он согласился.

В обязанности Аляева входили поиск помещения для производства наркотиков, получение и размещение оборудования, химических веществ для серийного производства наркотиков, а также "закладка" тайников с наркотиками в Волгограде для передачи их другим участникам ОПГ.

"28 октября 2019 года Аляев арендовал в Волгограде дом, где оборудовал лабораторию по производству наркотиков. В ноябре он получил посылку весом 160 кг, содержащую вещества, необходимые для изготовления наркотиков", - отмечается в сообщении.

В частности, Аляеву инкриминировалась часть 2 статьи 210 (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) УК РФ.